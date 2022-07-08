Про це інформує в телеграмі Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

"У селі Шолохово Покровської громади знайдений небезпечний фрагмент ракети Р-77. Боєприпас лежить у полі. До завтра територію навколо охоронятиме поліція, щоб до небезпечної знахідки ніхто не підходив", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що піротехніки ДСНС знищать фрагмент ракети у субботу, 9 липня.

На Дніпропетровщині 8 липня окупанти обстріляли дві громади, пошкодили будинок, влучили в дачний масив і паркову зону. В Апостолівській громаді росіяни обстріляли Новосеменівку. Вибуховою хвилею вибило шибки в одному з будинків.

8 липня у межах робочої поїздки до Дніпропетровської області президент зустрівся та поспілкувався із захисниками України.

7 липня окупанти відкрили вогонь по населених пунктах Апостолівської громади. Унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні садиби та мережу електропередач. У селі було пошкоджено дві житлові будівлі та лінію електропередач. Крім того, від обстрілу зайнялося поле.

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