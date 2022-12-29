На Дніпропетровщині врожай збіжжя зібрали на третину менше, ніж роком раніше

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначає, 2022-го зібрали понад 3 млн тонн пшениці, ячменю, жита, вівса та кукурудзи. Також було зібрано понад 1,3 млн тонн соняшника та ріпаку.

Ці показники середні, проте аграрії наголошують на тому, що збіжжя вистачить з лишком. Також вони вже будують плани на 2023 рік.

Так аграрії вже посіяли близько 640 тис. га озимини. Це дещо менше, ніж планували, оскільки завадили дощі. Площі, що лишилися вільними, навесні засіють пшеницею, ячменем, кукурудзою й соняшником.

Аграрії також запевняють, що перші сходи рослин у гарному стані. Вони також сподіваються на вологу весну.

"Дякую, що сіяли та збирали, не зважаючи на російські обстріли. Дякую, що хоробро стоїте на своєму фронті", - подякував Резніченко.

25 листопада стало відомо, що Німеччина до кінця року надасть 9 млн євро допомоги українському агросектору.