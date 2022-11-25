Український агросектор отримає від Німеччини 9 млн євро допомоги
Німеччина до кінця року надасть 9 млн євро українському агросектору, кошти буде спрямовано на закупівлю генераторів, а також на відновлення фермерських господарств, які постраждали від війни
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики за підсумками зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з міністром сільського господарства ФРН Джемом Оздеміром.
Також Німеччина готує спільний проєкт на 5 млн євро для розвитку вітчизняного садівництва.
Крім того, міністри обговорили посилення співпраці в реалізації ініціативи Grain from Ukraine. Микола Сольський подякував Німеччині за те, що вона однією з перших долучилася до цієї гуманітарної програми та профінансувала транспортування корабля з зерном із України до Ефіопії.
"Багато країн повідомили, що готові брати участь у цій програмі. Це важливо з декількох аспектів. По-перше, це в принципі правильно з точки зору гуманітарних відносин у світі. По-друге, Африка має знати, хто насправді про неї дбає, і через дії якої країни вони страждають. Ми працюємо над тим, щоб робота зернового коридору була продовжена якнайдовше і ми могли увесь час доставляти наше продовольство туди, де це потрібно. І, звісно, будемо вдячні подальшій підтримці від наших партнерів", – підкреслив Сольський.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
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