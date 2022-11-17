Німеччина заплатила $14 млн за транспортування судна з українським зерном для Ефіопії

Про це інформує посольство Німеччини в Україні.

"Україна проявляє велику солідарність з людьми у Північно-Східній Африці в той час, коли сама потребує підтримки. Німеччина підтримує ініціативу через Всесвітню продовольчу програму ООН (WFP) і бере на себе витрати з транспортування у розмірі 14 мільйонів доларів для судна, яке цього тижня вийшло з порту в Одесі. 1,6 мільйона людей в Ефіопії зможуть отримати зерно, що покриє їхні потреби щонайменше на один місяць", - наголосили в посольстві.

У Німецькому представництві акцентували, що допомога також демонструє, що Чорне море має залишатися відкритим, бо світові потрібне зерно, яке вирощує Україна.

Повідомляється, що 25 тисяч тонн української пшениці вже на шляху до Ефіопії.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш привітав продовження "зернової угоди", але закликав зняти перешкоди для експорту добрив із Російської Федерації.

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