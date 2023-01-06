На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який намагався продати на вулиці гранатомет
У місті Апостолове Дніпропетровської області затримали чоловіка, який намагався продати на вулиці гранатомет і боєприпаси
Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.
"Поліцейські м. Апостолове затримали місцевого жителя за збут зброї та боєприпасів. На одній із вулиць міста підозрюваний намагався продати гранатомет "РПГ-18", гранати "РГД-5" та "Ф-1" із запалами, а також 120 патронів калібру 5.45 мм", - ідеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що 5 січня на місці злочину було затримано 56-річного чоловіка.
"Боєприпаси та гроші, отримані від продажу, вилучили та направили на експертне дослідження", - зазначили в поліції.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.54
- Актуальне
- Важливе