Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

"Поліцейські м. Апостолове затримали місцевого жителя за збут зброї та боєприпасів. На одній із вулиць міста підозрюваний намагався продати гранатомет "РПГ-18", гранати "РГД-5" та "Ф-1" із запалами, а також 120 патронів калібру 5.45 мм", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що 5 січня на місці злочину було затримано 56-річного чоловіка.

"Боєприпаси та гроші, отримані від продажу, вилучили та направили на експертне дослідження", - зазначили в поліції.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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