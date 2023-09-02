На Дніпропетровщині збирають врожай: засаджена овочами площа угідь на 10% більше ніж торік
На Дніпропетровщині триває збір овочів, якими цьогоріч аграрії засадили на понад 10% більше угідь, ніж у 2022 році - понад 110 тис. га
Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Фермери виростили борщовий набір: картопля, буряк та цибуля, а ще баштанні, огірки й помідори.
- Картоплі накопали майже 450 тис. тонн;
- столового буряку – понад 50 тис. тонн;
- цибулі – більш ніж 77 тис. тонн.
Найбільше площ обробили у Новомосковському і Синельниківському районах, де вже зібрали 70% врожаю овочів.
"Вдячний сільгоспвиробникам за те, що тримають продовольчий фронт. В умовах повномасштабної війни це складно. Але вони невтомно працюють на благо країни", - подякував аграріям голова області.
Фото: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
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В Україні активно триває збір овочевих культур: найбільшу врожайність має Полтавщина (244 ц/га), а за площею зібраного врожаю лідирує Вінниччина (51%).
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