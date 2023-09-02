На Дніпропетровщині збирають врожай: засаджена овочами площа угідь на 10% більше ніж торік

Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Фермери виростили борщовий набір: картопля, буряк та цибуля, а ще баштанні, огірки й помідори.

Картоплі накопали майже 450 тис. тонн;

столового буряку – понад 50 тис. тонн;

цибулі – більш ніж 77 тис. тонн.

Найбільше площ обробили у Новомосковському і Синельниківському районах, де вже зібрали 70% врожаю овочів.

"Вдячний сільгоспвиробникам за те, що тримають продовольчий фронт. В умовах повномасштабної війни це складно. Але вони невтомно працюють на благо країни", - подякував аграріям голова області.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак