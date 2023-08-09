В Україні триває збір овочевих культур: який регіон має найбільшу врожайність

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Загалом овочі зібрано вже з площі 88,4 тис. га (23,2%), при середній урожайності 163,9 ц/га. Вирощено 1450 тис. тонн, з яких капусти – 105,4 тис. тонн, огірків – 310,3 тис. тонн, помідорів – 175,0 тис. тонн, цибулі – 428,0 тис. тонн, моркви – 51,7 тис. тонн, столових буряків – 35,3 тис. тонн, інших овочів – 344,3 тис. тонн.

Зібрано понад половину площ огірків 51,4% та цибулі – 51,4%.

Картоплі вирощено 711,5 тис. тонн при середній урожайності 138,9 ц/га. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини – 290 ц/га.

Закінчили збирати цибулю на Івано-Франківщині та Харківщині.