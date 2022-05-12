На Донбасі українські військові за добу відбили 9 атак окупантів та знищили 8 танків

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у facebook.

"Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Українські захисники знищили вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів ворога та одну зенітну установку", - повідомили в угрупованні ОС.

Крім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

10 травня захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили понад 40 одиниць техніки, вертоліт та три безпілотники.

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