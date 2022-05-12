На Донбасі українські військові за добу відбили 9 атак окупантів та знищили 8 танків
Впродовж доби, 11 травня, військові угрупування Об'єднаних сил відбили у Донецькій та Луганській областях дев'ять атак ворога
Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у facebook.
"Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак ворога. Українські захисники знищили вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів ворога та одну зенітну установку", - повідомили в угрупованні ОС.
Крім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
- 10 травня захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили понад 40 одиниць техніки, вертоліт та три безпілотники.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе