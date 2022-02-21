На Донбасі в РФ найменші шанси в мілітарному плані, Україна готова та потягне конфлікт такої локалізації , - Трегубов

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Якщо вони справді зараз зупиняться - це може бути виглядати навіть для їхнього електорату просто жалюгідно. Вони можуть справді піти на кордони областей, але питання, як вони зараз це формують і формулюють, вони мають туди йти з території ОРДЛО. Як вони формулюють, це вже не атака з боку Харкова чи з боку Чернігова на Київ". - зазначив діяч.



На його думку, конфлікт такого формату - "найгірший для них варіант".



"По-перше, в них найменші шанси в ньому в мілітарному плані, а по-друге, вони отримають повний пакет санкцій, як за безпосереднє вторгнення. Я маю сумніви, що вони оберуть цей варіант, мені здається, що вони можуть спробувати продати як перемогу власному електорату саме факт визнання", - сказав Трегубов.



Він сказав, що Україна зможе витримати конфлікт такого рівня.



"Якщо вони зараз повалять далі на лінію, яка вже є підготовленою, там будуть такі жертви з їхнього боку, що це просто не окупиться. Якщо вони погонять нещасних мешканців ОРДЛО - це все одно буде бійня. Я не думаю, що вона завершиться на їхню користь, бо у нас там добре підготовлена лінія оборони, вивчені вояки, і конфлікт такої локалізації, я вважаю, Україна потягне, навіть якщо Росія буде дуже старатися", - підсумував діяч.

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.