На Донбасі в РФ найменші шанси в мілітарному плані, Україна готова та потягне конфлікт такої локалізації , - Трегубов
Політичний діяч Віктор Трегубов вважає, що Росія можуть спробувати продати як перемогу населенню сам факт визнання терористичних організацій "Л/ДНР" окремими державами
Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Якщо вони справді зараз зупиняться - це може бути виглядати навіть для їхнього електорату просто жалюгідно. Вони можуть справді піти на кордони областей, але питання, як вони зараз це формують і формулюють, вони мають туди йти з території ОРДЛО. Як вони формулюють, це вже не атака з боку Харкова чи з боку Чернігова на Київ". - зазначив діяч.
На його думку, конфлікт такого формату - "найгірший для них варіант".
"По-перше, в них найменші шанси в ньому в мілітарному плані, а по-друге, вони отримають повний пакет санкцій, як за безпосереднє вторгнення. Я маю сумніви, що вони оберуть цей варіант, мені здається, що вони можуть спробувати продати як перемогу власному електорату саме факт визнання", - сказав Трегубов.
Він сказав, що Україна зможе витримати конфлікт такого рівня.
"Якщо вони зараз повалять далі на лінію, яка вже є підготовленою, там будуть такі жертви з їхнього боку, що це просто не окупиться. Якщо вони погонять нещасних мешканців ОРДЛО - це все одно буде бійня. Я не думаю, що вона завершиться на їхню користь, бо у нас там добре підготовлена лінія оборони, вивчені вояки, і конфлікт такої локалізації, я вважаю, Україна потягне, навіть якщо Росія буде дуже старатися", - підсумував діяч.
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
- Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.
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