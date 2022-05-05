На Донбасі відбито 11 атак окупантів, знищено 17 одиниць броньованої техніки та 4 повітряні цілі, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421", - йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби українська ППО знищила 9 повітряних цілей ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb