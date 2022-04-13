На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено 5 одиниць бронетехніки, 6 авто та 1 артсистему, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують відбивати атаки ворога
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, українці ракетами "Нептун" поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа.
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