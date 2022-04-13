На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено 5 одиниць бронетехніки, 6 авто та 1 артсистему, - штаб ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 8 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили танк, 4 одиниці броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці ракетами "Нептун" поцілили у російський крейсер "Москва", на флагмані Чорноморського флоту РФ пожежа.

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