Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Дмитро Півень з позивним "Птаха" перебував на передовій на Донеччині у складі мотострілецького батальйону.

На початку літа він приїхав на кілька днів до Києва та розписався з коханою Оленою. А наступного дня після того, як дружина отримала паспорт з новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра Півня не стало.

"Дмитро з дитинства мріяв стати професіональним футболістом, записався до ДЮФШ "Динамо", але з ігровою кар’єрою не склалося. З моменту початку повномасштабної війни довго не роздумував і відразу записався до лав Збройних сил України, аби захищати рідну землю від рашистських загарбників", - розповіли у "Динамо".

9 липня стало відомо, що під Бахмутом загинув колишній футболіст "Динамо" Сергій Баланчук.

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