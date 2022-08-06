На Донбасі загинув вихованець "Динамо" Дмитро Півень
На фронті загинув вихованець дитячо-юнацької футбольної школи "Динамо" Дмитро Півень
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Дмитро Півень з позивним "Птаха" перебував на передовій на Донеччині у складі мотострілецького батальйону.
На початку літа він приїхав на кілька днів до Києва та розписався з коханою Оленою. А наступного дня після того, як дружина отримала паспорт з новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра Півня не стало.
"Дмитро з дитинства мріяв стати професіональним футболістом, записався до ДЮФШ "Динамо", але з ігровою кар’єрою не склалося. З моменту початку повномасштабної війни довго не роздумував і відразу записався до лав Збройних сил України, аби захищати рідну землю від рашистських загарбників", - розповіли у "Динамо".
- 9 липня стало відомо, що під Бахмутом загинув колишній футболіст "Динамо" Сергій Баланчук.
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