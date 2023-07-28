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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині десятки росіян відмовились виконувати бойові завдання: частково вивели з ладу техніку

28 липня, 2023 п'ятниця
19:20
Війна з Росією знищена техніка окупантів

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях", - пише Генштаб.

Близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії РФ відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. Терористи частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки Чернігівської області та Іскрисківщини і Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це Івашки, Гур'їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку терористи завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка  на Донеччині.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда та Георгіївка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Козацьке, Тягинка, Іванівка та Садове Херсонської області.

Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додали в ЗСУ.

Вбиті росіяни. Удари ЗСУ по терористах

Українська авіація за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

  • Станом на 28 липня РФ втратила близько 244 830 окупантів в Україні.
  • Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Лиманському та Куп'янському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції.
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