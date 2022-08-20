На Донеччині люди кооперуються, щоб пережити зиму у приватних будинках, - депутат міськради Дружківки
В Донецькій області люди шукають дрова та вугілля, купують буржуйки, щоб перезимувати
Про в ефірі Еспресо сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.
"Вся влада, ОВА, міські військові адміністрації намагаються пояснити людям, що перезимувати в багатоповерхівках, тому що газ не буде підключений. Каналізація та водопостачання не будуть функціювати", - сказав він.
За словами депутата, стає очевидним, що з багатоповерхівок потрібно з'їжджати.
"Люди почали кооперуватися, домовлятися, щоб перезимувати десь у приватних будинках. Вони намагаються знайти дрова, вугілля, відбудовують зруйновані печі, купляють буржуйки. Всі розраховують, що буде світло, бо якщо його не буде - це зовсім катастрофа", - зазначив Довбня.
Він розповів, як готуються у містах до опалювального сезону, якого не буде.
"У Слов'янську зливається повністю вода з систем, у нас в Дружківці, фактично теж. Підготовка для того, щоб зимувати без газу і теплопостачання проводиться", - підсумував депутат.
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