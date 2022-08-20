Про в ефірі Еспресо сказав депутат Дружківської міської ради Микола Довбня.

"Вся влада, ОВА, міські військові адміністрації намагаються пояснити людям, що перезимувати в багатоповерхівках, тому що газ не буде підключений. Каналізація та водопостачання не будуть функціювати", - сказав він.

За словами депутата, стає очевидним, що з багатоповерхівок потрібно з'їжджати.

"Люди почали кооперуватися, домовлятися, щоб перезимувати десь у приватних будинках. Вони намагаються знайти дрова, вугілля, відбудовують зруйновані печі, купляють буржуйки. Всі розраховують, що буде світло, бо якщо його не буде - це зовсім катастрофа", - зазначив Довбня.

Він розповів, як готуються у містах до опалювального сезону, якого не буде.

"У Слов'янську зливається повністю вода з систем, у нас в Дружківці, фактично теж. Підготовка для того, щоб зимувати без газу і теплопостачання проводиться", - підсумував депутат.