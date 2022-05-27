Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Дружківка, Костянтинівка та ще 9 населених пунктів опинилися без води. Це - наслідок пошкодження Другого Донецького водогону", - зауважив він.

Фахівці Води Донбасу виїхали, щоб з'ясувати причину та місце пошкодження, але потрапили під обстріл і були вимушені сховатися в безпечному місці.

"Прагнемо відновити водопостачання якнайшвидше, але усе залежатиме від оперативної воєнної обстановки", - наголосив Павло Кириленко.

26 травня російські військові вбили 5 мирних жителів Донецької області.

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