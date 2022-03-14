На Донеччині окупанти втратили 100 солдат та 2 танки через невдалий наступ
Сьогодні, 14 березня, станом на 17.00 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку.
Як повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід", у ході відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР, передає Еспресо. TV.
Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.
Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти.
Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки.
Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.
Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів.
- Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 18:00 14 березня
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