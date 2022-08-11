На Донеччині окупанти за добу вбили 11 цивільних, іще 8 поранили
На Донеччині 10 серпня росіяни вбили 11 цивільних, іще 8 поранили. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити не можна
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: 6 у Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 у Красногорівці та 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
- 9 серпня росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини, поранили 6. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі встановити поки не можна.
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