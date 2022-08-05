Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини - у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що неможливо встановити.

4 серпня в Торецьку росіяни обстріляли зупинку та церкву. Повідомляли про 8 убитих цивільних, поранених трьох дітей і священника.

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