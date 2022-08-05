English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, іще 9 поранили

На Донеччині окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, іще 9 поранили

5 серпня, 2022 п'ятниця
08:57
війна з Росією голова Донецької ВА Павло Кириленко

На Донеччині 4 серпня росіяни вбили 7 мешканців Торецька, ще 9 цивільних поранили. Кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини - у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що неможливо встановити.

4 серпня в Торецьку росіяни обстріляли зупинку та церкву. Повідомляли про 8 убитих цивільних, поранених трьох дітей і священника.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Маріуполь
Донеччина
окупанти
Волноваха
Військові новини
Читайте також:
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
3 серпня, 2022 середа
ЗСУ використовують на полі бою нову таємничу зброю - Phoenix Ghost. Колонка Сергія Згурця
4 серпня, 2022 четвер
У лісі на Київщині затримали ймовірних російських диверсантів
4 серпня, 2022 четвер
Ворог може намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, аби зменшити залежність від нашої артилерії, - полковник СБУ Костенко
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.44
    Купівля 38.44
    Продаж 39.56
  • EUR
    Купівля 38.75
    Продаж 39.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
5 серпня
09:48
РФ втратила 41 650 військових, 1792 танки, 950 систем артилерії за час повномасштабної війни проти України
09:47
Ексклюзив
Кордон України з Білоруссю
Зміни чисельності білоруських підрозділів біля українського кордону не фіксується, але цей напрямок Україна максимально укріплює, - речник Держприкордонслужби
09:39
Китай
Китай викликав послів європейських держав через заяву G7 щодо Тайваню
09:35
Оновлено
обстріл
Загарбники гатили касетними боєприпасами й артилерією по Миколаєву: пошкоджено будинок
09:19
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 359 дітей загинули, понад 700 постраждали
09:14
Андрес Мануель Лопес Обрадор
Президент Мексики Лопес пропонує 5-річне "перемир'я" у світі перед обличчям воєн
09:14
Оновлено
Росія завдала удари ракетами по передмістю Запоріжжя
Росія завдала удари ракетами по передмістю Запоріжжя: влучила в об'єкт інфраструктури
09:00
Анонс
Еспресо покаже фільм про терор окупантів в українському Херсоні
08:31
Ентоні Блінкен
Держсекретар США закликав Китай "не створювати кризу" довкола Тайваню
08:31
Росіяни з "ураганів", "градів" й ракетою X-59 обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, газовід і автівки
08:18
Зерно
З портів Одещини вийшли ще три судна з українським зерном
07:52
наркотики
У Нігерії правоохоронці знищили рекордні 550 тонн наркотиків
07:45
окупанти танк
Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, - Генштаб ЗСУ
07:23
пожежа
У нічному клубі Таїланду спалахнула пожежа: 13 людей загинули, десятки постраждали
06:54
наступ ЗСУ
В ISW назвали, перед яким вибором постануть росіяни, якщо Україна натисне на Ізюм
06:46
Південна Корея запустила перший місячний апарат для випробувань космічного Інтернету
06:30
окупанти рф
Окупанти можуть діяти п’ятьма - сімома ударними групами навколо Бахмута, - ISW
06:05
Пентагон
У Пентагона з’явився новий речник: хто замінить Джона Кірбі
05:57
Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
05:35
ракета Minuteman III - ілюстрація
США відклали випробування балістичної ракети й залишать авіаносець біля берегів Тайваню для моніторингу навчань Китаю
04:59
ЗСУ знищили штаб росіян у Чорнобаївці
03:43
Усик - Джошуа
Боксер російського походження допомагає Джошуа готуватись до бою з Усиком
03:14
Путін, морські десантники
Росія загрожує висадкою десанту з Чорного моря, - ОК "Південь"
02:26
зенітний ракетний комплекс С-300
Українські військові знищили за добу 4 російські системи С-300 на Півдні
02:09
наступ ЗСУ
ЗСУ відбили штурм спецвзводу окупантів за підтримки БТР-82А та танкового взводу, - ОК "Південь"
00:50
Дніпропетровщина
Росія обстріляла Нікополь
00:43
Далекобійники перекривали дорогу
На кордоні з Польщею далекобійники перекривали дорогу
00:30
Пєсков та Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
00:28
Бріттні Ґрінер
Американську спортсменку Бріттні Ґрінер у Росії засудили на 9 років. Байден відреагував
00:09
Зоря
"Зоря" перемогла "Університатю" у Лізі конференцій
00:09
Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії Пашинян заявив, що до російського контингенту у Нагорному Карабасі "є питання"
00:01
Німеччина Україна
У Німеччині зменшилась кількість людей, які вважають, що санкції, запроваджені проти Росії, є недостатніми
2022, четвер
4 серпня
23:51
окупанти рф
Знищують пачками. На Херсонщині Росія втрачає еліту десантників, - СтратКом ЗСУ
23:38
росія хакер
Сіяти паніку. Росія розпочала проти України новий етап інформаційних спецоперацій, — розвідка
23:30
Володимир Сальдо
"Очільник" окупованої Херсонщини погодився на госпіталізацію
23:14
Зеленський вперше в історії двосторонніх відносин здійснив переговори з президентом Гвінеї-Бісау
22:54
Сухогруз RAZONI з українським зерном біля Стамбулу
У Туреччині повідомили, що 5 серпня з українських портів вийдуть ще три судна з зерном
22:48
Звіт Amnesty International пробує перекласти відповідальність з агресора на жертву, - Зеленський
22:48
Німеччина уряд
Влада Берліну виступила проти виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ
22:38
Михайло Подоляк
Суть сучасної Росії. Подоляк прокоментував відео, на якому водій російської маршрутки виганяє безногого ветерана
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV