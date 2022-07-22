Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що 22 липня на світанку внаслідок російського обстрілу зазнала пошкодження покрівля Бахмутського індустріального коледжу. Виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях на площі 100 м.кв.

Рятувальники успішно ліквідували загоряння.

Як передає ДСНС, загиблих та травмованих на місці події немає.

Від ДСНС залучали 17 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.

У четвер, 21 липня, російські окупанти "іскандерами" обстріляли Краматорськ, унаслідок чого було зруйновано школу та 85 приватних будинків. Під завалами школи виявили тіла трьох людей