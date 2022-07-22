На Донеччині росіяни обстріляли Бахмутський індустріальний коледж, пожежу ліквідували
У Бахмуті Донецької області рятувальники гасили пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу Індустріального коледжу
Про це інформує ДСНС.
Зазначається, що 22 липня на світанку внаслідок російського обстрілу зазнала пошкодження покрівля Бахмутського індустріального коледжу. Виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях на площі 100 м.кв.
Рятувальники успішно ліквідували загоряння.
Як передає ДСНС, загиблих та травмованих на місці події немає.
Від ДСНС залучали 17 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.
- У четвер, 21 липня, російські окупанти "іскандерами" обстріляли Краматорськ, унаслідок чого було зруйновано школу та 85 приватних будинків. Під завалами школи виявили тіла трьох людей
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