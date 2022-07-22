Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Одна людина в Краматорську загинула.

"Росіяни вдарили "іскандерами" по приватному сектору Краматорська. Зруйнували школу, пошкодили п'ятиповерхівку і 85 приватних будинків. Одна людина загинула. Ще двоє знаходяться під руїнами школи. Рятувальники ДСНС розбирають завали, намагаючись врятувати людей. Росія несе смерть і руйнування", - написав Кириленко.

Відео наслідків:

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