Росія "іскандерами" вдарила по Краматорську, зруйнували школу і 85 будинків. Відео наслідків
У четвер, 21 липня, російський агресор "іскандерами" обстріляв Краматорськ, внаслідок чого було зруйновано 85 приватних будинків
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Одна людина в Краматорську загинула.
"Росіяни вдарили "іскандерами" по приватному сектору Краматорська. Зруйнували школу, пошкодили п'ятиповерхівку і 85 приватних будинків. Одна людина загинула. Ще двоє знаходяться під руїнами школи. Рятувальники ДСНС розбирають завали, намагаючись врятувати людей. Росія несе смерть і руйнування", - написав Кириленко.
Відео наслідків:
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