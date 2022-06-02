Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області.

Вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій нацбатальйонів» в Донецькій області", - зауважив він.

Ідеться про машинобудівний коледж, загальноосвітні школи №10 та №16 Краматорська та машинобудівний ліцей у Слов'янську.

"Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги", - наголосив радник мера Маріуполя.

Станом на 31 травня за час повномасштабної війни окупанти пошкодили 1909 українських закладів освіти, 180 із них зруйнували повністю.

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