На Донеччині росіяни під виглядом українських військових планують обстріляти два заклади освіти, - Андрющенко
Окупанти планують обстріляти заклади освіти Краматорська та Слов'янська і вдати, ніби там були позиції українських військових
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області.
Вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій нацбатальйонів» в Донецькій області", - зауважив він.
Ідеться про машинобудівний коледж, загальноосвітні школи №10 та №16 Краматорська та машинобудівний ліцей у Слов'янську.
"Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги", - наголосив радник мера Маріуполя.
- Станом на 31 травня за час повномасштабної війни окупанти пошкодили 1909 українських закладів освіти, 180 із них зруйнували повністю.
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