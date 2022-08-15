На Донеччині росіяни поранили двох рятувальників, які гасили пожежу. Їх госпіталізували
Під час ліквідації пожежі внаслідок повторного ворожого обстрілу було поранено двох рятувальників
Про це інформує ДСНС.
Зазначається, що 14 серпня о 18:06 стався повторний обстріл міста Білицьке що на Донеччині. Унаслідок цього отримали поранення рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун та Юрій Мінаков, які саме гасили пожежу покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок попередніх російських обстрілів.
Як передає ДСНС, вночі Юрія Мінакова на реанімобілі доставили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечников. Наразі він перебуває у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.
Його колега Юрій Фесун у задовільному стані. Наразі він у травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування міста Добропілля, Покровського району.
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