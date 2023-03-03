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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині російські війська за добу убили двох мирних жителів, п'ятьох поранено

3 березня, 2023 п'ятниця
08:27
війна з Росією на фото: руйнування

У четвер, 2 березня, унаслідок дій армії ворога на території Донецької області загинуло дві людини, п'ятеро українців поранені

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За минулу добу росіяни вбили двох жителів селища Велика Новосілка на Донеччині.

У місті Бахмут троє українців зазнали уражень. Також ще по двоє поранених у Красногорівці та Залізному.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.

Загалом від 24 лютого 2022 року до 2 березня 2023 року рашисти убили 1394 мирних жителі, щонайменше 3119 отримали поранення.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник регіону.

  • Удень 1 березня російські окупанти обстріляли Часів Яр Донецької області, внаслідок чого дістала поранення літня жінка. Крім того, від російських обстрілів постраждала школа.
  • За добу 1 березня унаслідок дій російського війська на території Донецької області загинув мирний житель, п'ятеро зазнали поранень. 
російська армія
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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