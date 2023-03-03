Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За минулу добу росіяни вбили двох жителів селища Велика Новосілка на Донеччині.

У місті Бахмут троє українців зазнали уражень. Також ще по двоє поранених у Красногорівці та Залізному.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.

Загалом від 24 лютого 2022 року до 2 березня 2023 року рашисти убили 1394 мирних жителі, щонайменше 3119 отримали поранення.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник регіону.