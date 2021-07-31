На Донеччині стався вибух на шахті

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

31 липня о 06:10 надійшло повідомлення про вибух на шахті шахтоуправління "Покровське". Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні Покровська.

Причина та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 5 квітня у місті Нововолинськ Волинської області у шахті №9 "Нововолинська" обірвався ліфт із шахтарями.

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