На Донеччині стався вибух на шахті
У суботу, 31 липня, внаслідок вибуху на шахті у смт Удачне, Покровського району, постраждали 10 гірників
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
31 липня о 06:10 надійшло повідомлення про вибух на шахті шахтоуправління "Покровське". Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні Покровська.
Причина та обставини події встановлюються.
- Нагадаємо, 5 квітня у місті Нововолинськ Волинської області у шахті №9 "Нововолинська" обірвався ліфт із шахтарями.
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