Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері Еспресо.

"Можемо говорити про напрям Велика Новосілка - Вугледар - це південь Донецької області. На напрямку Великої Новосілки тривають бої за Старомайорське, в цьому населеному пункті продовжують перебувати російські окупанти, але наші підрозділи завдають вогневого враження, намагаються просуватися далі на південь", - зазначив він.

Щодо Вугледарського напрямку, військовий зазначає, що там теж тривають напружені бої, але ворог накопичив дуже велику групу військ, тому що неподалік Волноваха, яка слугує для них важливим транспортним вузлом, особливо після підриву Кримського мосту.

Войтко додав, що на Вугледарському напрямку просувань значних немає, але також ворог зазнає значних втрат у живій силі й в техніці, а підрозділи ЗСУ намагаються просуватися в бік Волновахи.