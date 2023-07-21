На Донеччині тривають бої за Старомайорське, ЗСУ намагаються просуватися у бік Волновахи, - військовослужбовець Войтко
На Донеччині тривають бої за село Старомайорське, там продовжує перебувати особовий склад противника, також Збройні сили України намагаються просунутися в бік Волновахи, яка наразі виконує роль транспортного вузла для окупантів
Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в етері Еспресо.
"Можемо говорити про напрям Велика Новосілка - Вугледар - це південь Донецької області. На напрямку Великої Новосілки тривають бої за Старомайорське, в цьому населеному пункті продовжують перебувати російські окупанти, але наші підрозділи завдають вогневого враження, намагаються просуватися далі на південь", - зазначив він.
Щодо Вугледарського напрямку, військовий зазначає, що там теж тривають напружені бої, але ворог накопичив дуже велику групу військ, тому що неподалік Волноваха, яка слугує для них важливим транспортним вузлом, особливо після підриву Кримського мосту.
Войтко додав, що на Вугледарському напрямку просувань значних немає, але також ворог зазнає значних втрат у живій силі й в техніці, а підрозділи ЗСУ намагаються просуватися в бік Волновахи.
- На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.
- Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила на війні в Україні 240 690 військових. 20 липня ЗСУ успішно відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.
- 21 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Збройні Сили України досягли успіху на трьох напрямках, закріплюючись на досягнутих рубежах та завдаючи вогневого ураження артилерією по виявлених цілях РФ.
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