Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ситуація складна, саме зараз тривають бої й ворог намагається штурмувати Бахмут та околиці міста. У ці хвилини по всій лінії зіткнення південніше та північніше Бахмута тривають артилерійські дуелі. Зараз почастішали артилерійські обстріли й під прикриттям артилерії ворог робить спроби просуватися малими групами по селах, посадках, полях. Наші бійці дають відсіч усім ворожим намаганням. Бувають ситуації, коли відстань між противником і нами до 30 метрів, до того ж на день можуть бути по декілька атак на одну позицію, будівлю чи село", - зазначив боєць батальйону "Свобода".



Володимир Назаренко підкреслив, що зарано недооцінювати ворога, бо, на жаль, ще зберігається у нього перевага.



"Знаючи, по яких радянських підручниках вчать російську армію, розуміємо, що їхня артилерія накриває квадратами. Часто буває, що під час зіткнень, коли йде лобова атака 30 на 30 метрів, то росіяни застосовують артилерію по своїх же силах, тому що у них норматив покриття артилерії гектарами, тобто великими квадратами. Також через покращення погоди противник почав застосовувати дрони та квадрокоптери, так само як і Сили оборони України. Ми робимо ставку на використання квадрокоптерів, високоточної артилерії західних зразків, тому хочу наголосити, що оборонцям Бахмута дуже потрібні квадрокоптери, щоб у цих жахливих погодних умовах була можливість розвідати якогось ворожого піхотинця, ніж заставляти наших бійців мерзнути під постійними обстрілами в окопах", - пояснив Назаренко.

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