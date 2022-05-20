Про це повідомив штаб ООС у фейсбуці.

"Протягом минулої доби, 19 травня, російські війська обстріляли 54 населених пункти в Луганській і Донецькій областях. Московські воєнні злочинці продовжують знищувати інфраструктуру Донбасу. Варварськими авіаційними ударами і обстрілами рашисти за добу повністю зруйнували або пошкодили 105 житлових будинків та ще 15 цивільних об’єктів, серед яких: лікарня, гуртожиток, спорткомплекс, торгівельний центр, будівлі банку, санаторію, райвідділу освіти, а також автопідприємство, складські приміщення, газопровід, автомобілі. Значних руйнувань зазнали багатоповерхові забудови Сєвєродонецька, Лисичанська, Авдіївки, Бахмуту", - ідеться в заяві.

На Донеччині рятувальники загасили шість пожеж унаслідок російських обстрілів. На Луганщині через бойові дії загасити вогонь неможливо.

"За оперативною інформацією, під ворожими обстрілами загинуло близько 20 мирних жителів та щонайменше 50 осіб поранено. Попередньо, кількість жертв в Сєвєродонецьку, Авдіївці, Лисичанську, Мар’їнці, інших містах і селах може бути набагато більшою, інформація уточнююється", - наголосили у штабі ООС.

Зараз триває пошук людей. Його ускладнюють авіанальоти, інтенсивні ракетні удари й артилерійські обстріли окупантів.

Упродовж 19 травня із зони бойових дій рятувальники евакуювали 1044 цивільних. Також вони завезли воду й гумвантажі до постраждалих районів Торецька, Авдіївки, Красногорівки, Білицького, Лисичанська та Покровська.

19 травня На Луганщині від російських обстрілів загинуло 13 людей, знищено понад 60 будинків, а також є поранені.

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