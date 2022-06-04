Про це повідомило угруповання Об'єднаних сил у фейсбуці.

"За минулу добу, 3 червня, російські війська обстріляли 25 населених пунктів Донецької і Луганської областей", - наголосили в ЗСУ.

На Донеччині під вогнем опинилися Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка. На Луганщині окупанти гатили по Сєвєродонецьку, Борівському, Лисичанську, Привіллі, Новодружеську, Білогорівці, Золотому, Гірському, Комишувасі, Тошківці, Врубівці, Устинівці, Сиротиному, Миколаївці.

"Загинуло щонайменше 4 цивільних особи, ще четверо людей поранено. Серед загиблих у м. Гірське - мати з дитиною. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 47 багатоповерхових і приватних будинків, лінію електропередач", -наголосили в угрупованні Об'єднаних сил.

Піротехніки ДСНС за добу виявили та знешкодили 39 вибухонебезпечних предметів у Краматорському, Покровському, Волноваському районах Донеччини. Також рятувальники 3 червня евакуювали 1487 людей.

3 червня на Луганщині росіяни вбили 3 людей, зокрема дитину, поранили цивільних і пошкодили щонайменше 33 будинки.

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