На Донеччині за добу зафіксували 18 російських обстрілів. Загинули двоє дітей
Упродовж доби росіяни 18 разів обстріляли Донецьку область, загинуло четверо мирних жителів, серед них – двоє дітей
Про це повідомили в Нацполіції України.
Упродовж доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів. Унаслідок обстрілів поранено 11 осіб.
Як додали в Офісі генпрокурора, 25 квітня під час обстрілу ворожою армією житлових будинків у місті Лиман Краматорського району отримали тяжкі травми 9-річна дівчинка та 13-річний хлопчик (у Нацполіції зазначають, що вік дитини – 14 років, – ред.). Для надання кваліфікованої медичної допомоги дітей намагалися перевезти автомобілями швидкої та санавіацією до лікарень. Утім, на жаль, врятувати їх не вдалося.
Також унаслідок артилерійського обстрілу армією РФ міст Лиман і Мар’їнка загинули двоє місцевих мешканців, а ще один отримав осколкові поранення.
Від мінно-вибухових травм та осколкових поранень постраждали 7 мешканців Мар’їнки, сіл Шандриголове та Середнє Краматорського району, а також міста Вугледар Волноваського району.
Упродовж доби ворог ударив по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Новогродівка, Торецьк, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Шандриголове, Середнє, Ямпіль, Красногорівка та Новокалинове Очеретинської громади, Солодке, Времівка, Шахтар.
Мирне населення зазнало обстрілів з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Руйнувань зазнали щонайменше 37 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична й комунальна інфраструктура, адмінбудівлі.
Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ. Відкрито 13 кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня: найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада
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