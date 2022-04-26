На Донеччині за добу зафіксували 18 російських обстрілів. Загинули двоє дітей 

Про це повідомили в Нацполіції України.

Упродовж доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів. Унаслідок обстрілів поранено 11 осіб.

Як додали в Офісі генпрокурора, 25 квітня під час обстрілу ворожою армією житлових будинків у місті Лиман Краматорського району отримали тяжкі травми 9-річна дівчинка та 13-річний хлопчик (у Нацполіції зазначають, що вік дитини – 14 років, – ред.). Для надання кваліфікованої медичної допомоги дітей намагалися перевезти автомобілями швидкої та санавіацією до лікарень. Утім, на жаль, врятувати їх не вдалося.

Також унаслідок артилерійського обстрілу армією РФ міст Лиман і Мар’їнка загинули двоє місцевих мешканців, а ще один отримав осколкові поранення.

Від мінно-вибухових травм та осколкових поранень постраждали 7 мешканців Мар’їнки, сіл Шандриголове та Середнє Краматорського району, а також міста Вугледар Волноваського району.

Упродовж доби ворог ударив по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Новогродівка, Торецьк, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Шандриголове, Середнє, Ямпіль, Красногорівка та Новокалинове Очеретинської громади, Солодке, Времівка, Шахтар.

Мирне населення зазнало обстрілів з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Руйнувань зазнали щонайменше 37 цивільних об’єктів – житлові будинки, залізнична й комунальна інфраструктура, адмінбудівлі.

Поліцейські зібрали докази воєнних злочинів РФ. Відкрито 13 кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Окупанти на Луганщині 17 разів обстріляли мирне населення 25 квітня: найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада