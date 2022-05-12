На Донеччині загарбники поранили мирних жителів Нью-Йорка та Новоселівки
У середу, 11 травня, внаслідок дій російських окупантів зазнали поранень мирні жителі Нью-Йорка та Новоселівки Донецької області
Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 11 травня росіяни поранили ще двох мирних мешканців Донеччини: у Нью-Йорку та Новоселівці, що на Лиманщині. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 1 людині, пораненій на Луганщині", - написав Кириленко.
Водночас чиновник зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
У коментарі каналу Рада Кириленко повідомив, що Росія обстрілює як усі прифронтові населені пункти, так і відносно віддалені від лінії фронту міста.
"Гаряче по всій лінії фронту, обстріли всіх населених пунктів уздовж лінії фронту, ракетні, авіаудари по населених пунктах, які відносно віддалені - Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Покровськ. Практично немає жодного населеного пункту, який не був би обстріляний російськими окупантами", - сказав Кириленко.
- 10 травня окупанти обстріляли 5 населених пунктів Донеччини, знищивши 45 цивільних об'єктів. Внаслідок російських обстрілів загинули троє мирних жителів, ще троє зазнали поранень.
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