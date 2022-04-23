На Донеччині затримали чоловіка, який надавав росіянам місця дислокації бійців та техніки ЗСУ

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Facebook.



За даними слідства, у квітні мешканець м. Покровська добровільно співпрацював з російською армією.



"Він передавав її представнику зі свого акаунту у соціальній мережі "Вконтакте" повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області", - йдеться у повідомленні.



В прокуратурі додали, що інформація використовувалась росіянами у війні проти України.



Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Його заарештували з можливістю внесення застави.



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