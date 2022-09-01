На Донеччині збільшили тривалість комендантської години
Від сьогодні, 1 вересня, в Донецькій області збільшили тривалість комендантської години - розпочинається о 21:00 і закінчується о 05:00
Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
З 1 вересня на всій території Донецької області комендантська години починатиметься на годину раніше - о 21:00 і закінчуватиметься пізніше - о 5:00.
"Від сьогодні комендантська година на Донеччині починається о 21:00 і закінчується о 05:00 наступного дня. У цей час заборонено перебувати на вулиці, а також необхідно дотримуватися спеціального режиму світломаскування. Дотримуйтесь встановлених правил - це питання вашої особистої та громадської безпеки!" - наголосив Кириленко.
У час дії комендантської години пересуватися можна лише в укриття і лише під час повітряної тривоги.
Вуличне освітлення, вивіски, ліхтарі мають бути погашені.
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