Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

З 1 вересня на всій території Донецької області комендантська години починатиметься на годину раніше - о 21:00 і закінчуватиметься пізніше - о 5:00.

"Від сьогодні комендантська година на Донеччині починається о 21:00 і закінчується о 05:00 наступного дня. У цей час заборонено перебувати на вулиці, а також необхідно дотримуватися спеціального режиму світломаскування. Дотримуйтесь встановлених правил - це питання вашої особистої та громадської безпеки!" - наголосив Кириленко.

У час дії комендантської години пересуватися можна лише в укриття і лише під час повітряної тривоги.

Вуличне освітлення, вивіски, ліхтарі мають бути погашені.

30 серпня на Донеччині росіяни обстріляли 47 цивільних об'єктів, зокрема 29 будинків, палац спорту, вбили 4 цивільних, поранили ще двох.

На Донеччині 31 серпня окупанти вбили 5 цивільних, поранили 12. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома.

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