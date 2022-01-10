На Донеччині знайшли застреленого військового: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері об’єднаних сил.



У відомстві зазначають, що 9 січня в Донецькій області виявили загиблого військового контрактної служби 2003 року народження, уродженця Кривого Рогу на Дніпропетровщині.



На місце події виїхали прокурор, слідчо-оперативна група Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, представники військової служби правопорядку, експерти.



За попередньою інформацією слідства, солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством, вистреливши в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення служби.



Донецька спецпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідство розглядає також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 28 грудня в Маріуполі знайшли застреленого солдата контрактної служби.

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