Про це він розповів в етері Еспресо.

"Донецький напрямок визначається кількома точками напруження. Очевидно, що найбільш пекельні бої продовжуються на Бахмутському напрямку, де росіяни фактично тиснуть з трьох напрямків на оборонців Бахмута, тримають під контролем східні мікрорайони міста аж до річки Бахмутка. Також роблять спроби продавити наших захисників з півдня та півночі, намагаючись створити оперативне оточення. Однак їм там протистоять українські десантники, які нещодавно прибули на посилення наших позицій у районі Бахмута, та не дозволяють своїми вправними діями путінським воякам просуватися вперед, знищуючи їх у величезній кількості", - підкреслив полковник ЗСУ.

Владислав Селезньов зауважив, що українські танки та артилерія активно працюють по східних мікрорайонах Бахмута, де перебувають російські вояки та найманці ПВК Вагнер.

"Південніше, у районі Авдіївки, тривають не менш запеклі бої, особливо складно біля Красногорівки та Мар'їнки, де росіяни так само намагаються, використовуючи свою чисельну перевагу, атакувати наші позиції. Однак нічого у них з того не виходить, тому що надто потужні оборонні споруди вибудувані за цей час українськими Силами оборони. А от щодо Вугледара, знову бачимо у зведеннях Генштабу ЗСУ, що там активізувалися російські артилеристи, це може бути передумовою до нового наступу морських піхотинців РФ, які вже неодноразово отримували суттєвого ляпаса на цій ділянці фронту. Однак вони посилилися, їм підвезли нових чмобіків і, можливо, будуть намагатися реалізувати план Путіна, який марить взяттям Донецької та Луганської областей до кінця березня. Але нічого у них вийде", - запевнив Селезньов.

13 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів

Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу 12 березня на Донеччині українські воїни відбили понад 100 атак противника













