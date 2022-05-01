На Донецькому напрямку воїни батальйону "Сармат" відбили наступ окупантів

Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у facebook.



"Російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі нашої оборони на Донецькому напрямку. Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів", – йдеться в повідомленні.



Розповідають, що після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника.

У Генштабі повідомляють, що російські війська проводять бойові дії, що вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.