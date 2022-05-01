На Донецькому напрямку воїни батальйону "Сармат" відбили наступ окупантів
Воїни батальйону "Сармат" 30 квітня відбили ворожий наступ ворога на Донецькому напрямку, знищили ворожий танк, вогневі засоби та особовий склад противника
Про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у facebook.
"Російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі нашої оборони на Донецькому напрямку. Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів", – йдеться в повідомленні.
Розповідають, що після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника.
- У Генштабі повідомляють, що російські війська проводять бойові дії, що вийти на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.
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