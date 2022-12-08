На дорогах Кіровоградської області обмежили рух транспорту через негоду
8 грудня рух обмежили на усіх автомобільних дорогах державного значення від м. Знам’янка до кордону з Дніпропетровською областю та від м. Олександрія до кордону з Полтавською областю
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зауважили, що упродовж 7-8 грудня через погіршення погодних умов, зокрема налипання мокрого снігу та крижаний дощ, на дорогах Кіровоградщини утворилась ожеледиця, що спричинила труднощі для руху автотранспорту.
Тому, для попередження ускладень в русі транспорту на дорогах Кіровоградської області з 02:330 год 8 грудня ввели обмеження руху усіх видів транспортних засобів. Йдеться про ділянки від м. Знам’янка до кордону з Дніпропетровською областю та від м. Олександрія до кордону з Полтавською областю.
Для допомоги водіям залучається техніка пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС в області. За минулу добу рятувальники 11 разів виїздили на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг та кюветів, вилучено 15 одиниць техніки, з них: 9 вантажних автомобілів, 1 автобус та 5 легкових автомобілів (всього у транспортних засобах перебувало 53 особи).
Також надано допомогу людям, які потрапили у складну ситуацію на дорозі. Зазначається, що четверо дорослих з немовлям провели ніч у Пункті Незламності м. Бобринець Кропивницького району через несправність автомобіля та неможливість продовжити рух у потрібному напрямку. Також рятувальники надали допомогу по транспортуванню до місця проживання жінки з хворою дитиною.
Всього від ГУ ДСНС України в області залучалось 13 одиниць техніки (45 чоловік особового складу).
- Нагадаємо, що в Україні розгортають Пункти незламності – місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
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