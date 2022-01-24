На дорогах України з 25 січня для фіксації порушень ПДР з'являться "фантомні патрулі"

Про це у Facebook повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



"Завтра зранку о 8:00 автомобілі "фантом" ("PHANTOM") виїжджають на повноцінне патрулювання. Наразі це автомобіль Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Зрозуміло, що надалі марки та моделі авто не називатимемо відкрито, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

Спецавтомобіль сертифікований за модулями "В" та "F" і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР", - йдеться у повідомленні.



Білошицький пояснив, що фіксація порушень ПДР та притягнення порушників до відповідальності відбуватиметься за такою схемою:

автомобілі "фантом" оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості. Після фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних;

потім метадані із відповідною інформацією відправляються до системи автоматичної фіксації, на їх основі система автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності, в такому випадку, притягується власник авто або користувач;

майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року у МВС повідомляли, що поліцейські автомобілі планують обладнати приладами для фіксації порушення швидкості руху машин.

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Також Білошицький наголошує, що також можлива фіксація порушень не в автоматичному режимі, а за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль."Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. Як правило, це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання фантому. Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до надсерйозних наслідків", - йдеться у повідомленні.У такому випадку інспектори "фантомів" відповідно до ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" зупинятимуть водіїв та розглядатимуть справи про адмінправопорушення.Білошицький зазначив, що Держпрограма, яку реалізовує Мінінфраструктури, передбачає закупівлю 30 автомобілів "фантомів" у 2022 році.