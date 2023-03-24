На Еспресо - телепрем'єра міні-серіалу "Моя війна"

Цикл цікавий тим, що його герої - дуже різні люди, які зіткнулися з російським вторгненням - наприклад, телеведучий Геннадій Попенко, який сьогодні служить в ЗСУ, а з першого дня війни опинився в окупованому російськими військами смт Іванків на Київщині, або боєць батальйону "Свобода" маріуполець Володимир Ращук - в довоєнному житті - актор театру і кіно, музикант, а після 24 лютого - один з захисників, які стримували навалу рашистів на Луганщині - у Рубіжному і Сєвєродонецьку. Є серед героїв і звичайні мешканці українських міст і селищ, які чинили опір окупації.

Програмна директорка Еспресо Марія Гурська пояснює: "Наш телеканал сьогодні особливу увагу приділяє показу репортажних документальних фільмів та телепрограм, які висвітлюють події воєнного сьогодення. Це важливо для формування більш повної картини того, що відбувається під час цієї війни - не лише з новин, а й з вуст інших людей - наших співвітчизників, з їхніми емоціями, переживаннями та унікальним досвідом, яким вони готові поділитися з усіма нами - для глибшої розмови одне з одним, для спільного проговорювання нашого горя і звитяг, для того, щоб українці пам'ятали, а глядачі з усього світу - знали, якою ціною Україна платить за захист своєї свободи".

Цикл "Моя війна" створений компанією Fresh Production Group.

Авторка ідеї – Юлія Чернявська, режисер – Роман Барабаш, продюсери – Юлія Чернявська та Олег Щербина.

"Моя війна" вийде на Еспресо з понеділка по четвер, з 27 по 30 березня, об 11:10.