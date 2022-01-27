На етапі проведення консультацій: Польща розглядає можливість передачі Україні оборонного озброєння, - посол Дещиця
Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що в нашої країни є повна політична підтримка з боку поляків
Про це він заявив у програмі "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.
"В Польщі існує консолідована позиція і правлячої партії, і опозиції в справі підтримки України. І це показало сьогодні голосування в Сеймі, коли всі депутати, крім одного підтримали заяву на підтримку України і звернення до країн - членів НАТО і ЄС, щоб підтримали Україну. Така ж позиція в президента і прем'єра, і Бюро національної безпеки - це було проголошено", - сказав посол.
За його словами, у Польщі є повна політична підтримка і готовність відстоювати інтереси України в міжнародних організаціях.
"Це - перш за все НАТО та ЄС, але також такі регіональні організації як Бухарестська дев'ятка чи співпраця з країнами Балтії", - додав Дещиця.
Посол зазначив, що країна готова допомогти Україні і військовими засобами.
"Польща готова надавати Україні боєприпаси і також розглядається питання про передання оборонного озброєння. Це поки що на етапі проведення консультацій між нашими міністерствами оборони та закордонних справ. Завтра (28 січня, - ред.) відбудеться засідання Радбезу Польщі. Я сподіваюся, що такі рішення будуть прийняті", - підсумував він.
- Нагадаємо, згідно з опитуванням, дві третини поляків виступають за підтримку Польщею України, якщо Росія здійснить вторгнення.
- Польський Сейм ухвалив резолюцію, у якій звернувся до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі агресії РФ.
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