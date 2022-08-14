На фестивалі в Угорщині виставили стенд з українськими артистами, які воюють в ЗСУ

Про це пише InfoPost.

Відомо, що 10 серпня в Угорщині стартував один із найбільших фестивалів Європи Sziget, який не проводився з 2019 року.

На фестивалі також діє окрема локація ініціативи Music Saves UA від Всеукраїнської асоціації музичних подій. Там організатори локації обіцяють виставляти правдиву інформацію про війну в Україні, організувати презентацію фото про наслідки російського вторгнення, благодійний продаж тематичних футболок та приймання благодійних внесків на волонтерські потреби.

Крім того, на локації організували стенд з іменами українських артистів, які не змогли взяти участь у фестивалі через те, що захищають Україну у складі Збройних Сил України.

Такий стенд користувачі помітили й на інших музичних заходах, зокрема на фестивалі Pohoda, який проходив у Словаччині 7–9 липня.

РФ збільшує постачання газу в Угорщину через "Турецький потік". 14 серпня ЗМІ повідомили, що Угорщина прагне придбати 700 млн кубометрів додаткового природного газу понад обсяги, зазначені в багаторічному контракті з Газпромом, щоб збільшити свої запаси палива.

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