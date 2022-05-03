На Фіджі конфіскують яхту російського олігарха Керімова

Про це повідомляє Fiji Broadcasting Corp.

Після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що подасть заяву із вимогою тимчасового припинення виконання рішення. Він також попросив державних юристів про зобов’язання залишити яхту на пристані Лаутока сьогодні ввечері.

Як зазначають місцеві ЗМІ, Фейзал Ханіфф є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що саме вона є зареєстрованим власником суперяхти.