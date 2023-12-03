На Філіппінах під час католицької меси пролунав вибух: щонайменше 4 загиблих, понад 50 поранених

Про це повідомляє The Guardian.

"Я рішуче засуджую безглузді та найогидніші акти, вчинені іноземними терористами. Екстремісти, які застосовують насильство проти невинних, завжди вважатимуться ворогами нашого суспільства", — сказав президент Фердинанд Маркос-молодший.

Вибух у Мараві, місті, яке протягом п’яти місяців у 2017 році було обложено бойовиками "Ісламської держави", стався після вбивства 11 комбатантів під час військової операції в Ланао-дель-Сур за 200 км.

Закликаючи до спокою, Маркос опублікував на платформі X, що він доручив національній поліції та збройним силам "забезпечити захист і безпеку цивільних осіб і безпеку постраждалих і вразливих громад".

"Будьте впевнені, ми притягнемо винних до цього жорстокого акту до відповідальності", - зазначив він.

Регіональний військовий командувач генерал-майор Габріель Вірей III сказав, що в результаті вибуху загинули щонайменше 4 людини, у тому числі три жінки, а ще 50 осіб були доставлені до двох лікарень з переважно легкими травмами.

Вибух спричинив паніку серед десятків вірян, сказав Таха Манданган, керівник служби безпеки.

Військові та поліція оточили територію та провели первинне розслідування. Перевіряли камери безпеки, щоб виявити, хто стоїть за нападом. По місту встановили контрольно-пропускні пункти.

"Зараз ми перебуваємо в стані підвищеної готовності, і наші війська залишаються пильними, оскільки ми визначаємо мотиви та ідентифікуємо винних, щоб дійсно встановити, хто за цим стоїть", — сказав Вірей, назвавши інцидент "терористичним актом".