На Філіппінах стався сильний землетрус 

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстровано на острові Лусон на Філіппінах 25 жовтня о 17:59 за Київським часом. Магнітуда за шкалою Ріхтера – 6,4 балу.

Джерело землетрусу розміщене на острові Лусон на глибині 17 км. За класифікацією цей землетрус належить до сильних.

Землетрус відчувався на великій території північного Лусона, але Філіппінський інститут вулканології та сейсмології заявив, що не очікує серйозних збитків. У системі попередження про цунамі США повідомили, що жодних попереджень чи рекомендацій не надходило.

Філіппінський архіпелаг лежить на "Тихоокеанському вогняному кільці" – регіоні вздовж більшої частини узбережжя Тихого океану, де відбуваються численні виверження вулканів і землетруси. Цю країну Південно-Східної Азії вважають однією з найбільш схильних до катастроф у світі.

У липні цього року на півночі Філіппін стався землетрус магнітудою 7 балів. Він спричинив зсуви та пошкодив будівлі, щонайменше п’ять людей загинуло.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb