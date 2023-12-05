На Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Інституту сейсмології Південно-Східної Азії, епіцентр підземних поштовхів стався близько 16:24 за місцевим часом на схід від провінції Західний Міндоро. У повідомленні йдеться, що очікуються повторні підземні поштовхи, але землетрус, швидше за все, не спричинив руйнувань.

Зокрема, було евакуйовано працівників законодавчих будівель в Манілі. Департамент транспорту зупинив рух усіх поїздів у системі надземного залізничного транспорту в столиці.