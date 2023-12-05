На Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус
На південь від столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,9 бала, що спричинив евакуацію населення та зупинку поїздів у Манілі
За даними Інституту сейсмології Південно-Східної Азії, епіцентр підземних поштовхів стався близько 16:24 за місцевим часом на схід від провінції Західний Міндоро. У повідомленні йдеться, що очікуються повторні підземні поштовхи, але землетрус, швидше за все, не спричинив руйнувань.
Зокрема, було евакуйовано працівників законодавчих будівель в Манілі. Департамент транспорту зупинив рух усіх поїздів у системі надземного залізничного транспорту в столиці.
- Нагадаємо, 17 листопада на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,7, який спричинив обвалення стелі торгового центру та відключення електроенергії.
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Зокрема, 2 грудня на острові Мінданао, Філіппіни, стався потужний землетрус магнітудою 7,5 бала, що викликав загрозу цунамі. Також наступного дня - магнітудою 6,4
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