На Філіппінах вулкан почав вивергати лаву: тисячі людей евакуювали

Про це інформує AP.

Зазначають, що минулого тижня понад 13 тис. людей покинули свої домівки в радіусі 6 км від кратера вулкана Майон. Це відбулося в межах обов'язкової евакуації. Утім наразі невизначена кількість мешканців все ще залишається в небезпечній зоні.

За словами директора Філіппінського інститут вулканології та сейсмології Терестіто Баколкол, небезпечна зона навколо Майону може розширитися. Це може трапитися в тому випадку, якщо виверження лави стане сильнішим. Він зауважив, що в цьому випадку мешканці мають бути готові до евакуації.

Довідка: Майон - це вулкан заввишки 2462 м. Він є одним із 24 вулканів, що діють, на Філіппінах. Востаннє потужне його виверження було зафіксоване у 2018 році.