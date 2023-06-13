На Філіппінах вулкан почав вивергати лаву: тисячі людей евакуювали
На Філіппінах з кратера найактивнішого вулкана Майон почала вивергатися лава, унаслідок чого десятки тисяч людей евакуювали
Про це інформує AP.
Зазначають, що минулого тижня понад 13 тис. людей покинули свої домівки в радіусі 6 км від кратера вулкана Майон. Це відбулося в межах обов'язкової евакуації. Утім наразі невизначена кількість мешканців все ще залишається в небезпечній зоні.
За словами директора Філіппінського інститут вулканології та сейсмології Терестіто Баколкол, небезпечна зона навколо Майону може розширитися. Це може трапитися в тому випадку, якщо виверження лави стане сильнішим. Він зауважив, що в цьому випадку мешканці мають бути готові до евакуації.
Довідка: Майон - це вулкан заввишки 2462 м. Він є одним із 24 вулканів, що діють, на Філіппінах. Востаннє потужне його виверження було зафіксоване у 2018 році.
- 29 жовтня на Філіппіни обрушився шторм Налгае, який забрав життя щонайменше 72 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 39.78Продаж 40.53
- Актуальне
- Важливе