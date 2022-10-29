Унаслідок паводків на Філіппінах загинуло щонайменше 72 людини
У суботу, 29 жовтня, на Філіппіни обрушився шторм Налгае, який забрав життя щонайменше 72 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти
Про це інформує Сіньхуа.
Зазначають, що найбільше смертельних випадків припадає на провінцію Магінданао: там загинуло 67 людей. Зокрема у селищі Дату-Одін-Сінсуат паводок забрав життя 50 людей.
Циклон Налгае був 6-м на Філіппінах за цей рік. Зазначають, що максимальна його швидкість цієї суботи досягала 95 км/год з поривами 160 км/год. Наразі він рухається на північний захід зі швидкістю 30 км/год. Очікується, що він буде посилюватися.
- 26 жовтня на Філіппінах стався сильний землетрус, який забрав життя щонайменше 36 людей.
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