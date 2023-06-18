На Філіппінах загорівся пором зі 120 пасажирами на борту
Вогонь на поромі "Esperanza Star" спалахнув в морі поблизу Філіппін під час руху між островами Сікіджор та Бохол. На борту перебували 65 пасажирів і 55 членів екіпажу
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що пором перевозив 65 пасажирів і 55 офіцерів та членів екіпажу, коли на судні виникла пожежа під час плавання з острова Сікіхор на півдні Філіппін до сусіднього острова Бохол.
Берегова охорона заявила, що усіх 120 людей, які перебували на борту порома, вдалося врятувати. Нині причина загоряння з'ясовується.
Два судна берегової охорони, які беруть участь у пожежно-рятувальних операціях, все ще перебувають у водах поблизу місця пожежі. Про місцеперебування та стан врятованих пасажирів і членів екіпажу наразі не повідомляється.
- У жовтні 2022 року Філіппіни накрив сильний шторм Налгае, який забрав життя щонайменше 72 людей, ще 14 вважалися зниклими безвісти.
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