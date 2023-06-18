На Філіппінах загорівся пором зі 120 пасажирами на борту

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пором перевозив 65 пасажирів і 55 офіцерів та членів екіпажу, коли на судні виникла пожежа під час плавання з острова Сікіхор на півдні Філіппін до сусіднього острова Бохол.

Берегова охорона заявила, що усіх 120 людей, які перебували на борту порома, вдалося врятувати. Нині причина загоряння з'ясовується.

Два судна берегової охорони, які беруть участь у пожежно-рятувальних операціях, все ще перебувають у водах поблизу місця пожежі. Про місцеперебування та стан врятованих пасажирів і членів екіпажу наразі не повідомляється.