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На Форум Via Carpatia приїдуть письменники з фронту

3 жовтня, 2023 вiвторок
12:10
Івано-Франківщина Афіша Via Carpathia

Однією із ключових подій форуму Via Carpatia, який відбуватиметься 14-15 жовтня в Івано-Франківську, буде літературно-мистецька зустріч "Слово у війні", на яку  приїде близько двох десятків військових письменників та волонтерів

Дехто із учасників прибуде на Прикарпаття прямісінько з фронту.  

Серед учасників зустрічі "Слово у війні" на Via Carpatia 2023 - військові письменники та волонтери - Олександр Лисак, Олена Лотоцька, Катерина Флекман, Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Валерія Борщевська, Володимир Скоростецький, Андрій Лотоцький, Віктор Янкевич, Олена “Ластівка” Мокренчук, Рустам Дмитрук, Андрій Гуменюк, Ольга Донеччанка, Олег Бородай, Оксана Весна, Ілля Тітко та інші. 

У програмі - творчі зустрічі, авторські читання, презентації книжок, майстер-класи, виступи бардів. Усі події “Слова у війні” проходитимуть на площі перед Івано-Франківським національним драмтеатром ім. Івана Франка. Крім того, запланована окрема дитяча програма - вона зосередиться у фойє Драмтеатру.

Детальну програму Літературно-мистецької зустрічі “Слово у війні” можна знайти тут:

"Людству потрібні герої, людство повинно за когось триматися, - каже кураторка “Слова у війні” Тетяна Пилипець, директорка Львівської бібліотеки імені Романа Іваничука, співзасновниця Форуму військових письменників та літературно-мистецького фестивалю “Кальміюс”. - Серед усього жаху війни українці віднайшли шанс триматися своїх Героїв. Нам більше не потрібні ні імпортовані, ні вигадані персонажі. Саме військові автори - провідники до розуміння поняття героїзації. Вони є героями, а своїми творами декодовують нам це поняття. За ними постає проста і велична суть українського Воїна. Для тих, хто заанґажований у темі війни, але позбавлений можливості тіснішої комунікації, події зразка зустрічі "Слово у війні" - це не тільки про "фронтову" літературу, а й про відчуття нерозривного звʼязку між автором і читачем, цивільним і військовим, між українцями… Зрештою, це точка, де мусить розмитись поняття "ми і вони".

"Воєнна література сьогоднішньої України - це кевлар, відрефлексоване піксельне сьогодення, дзеркало нашої доби, - розповідає Олександр Лисак, автор-воїн, офіцер 54-ої ОМБр ім. Гетьмана Мазепи. - Україна зараз воює, виборюючи елементарне, Богом дане право на волю, свободу, незалежність. В літературі законсервовані в слові наша воля до перемоги, наш біль від втрат, і звісно, невгасима віра у перемогу. Усі ці рефлексії мають зараз величезну цінність. Бо це те, що є зараз. Це творення в сучасній українській літературі мілітарного контексту, позбавленого шароварства, салоїдства і зручних для агресивного, збожеволілого сусіда штампів й архетипів щодо нас".      

Шостий Мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia проходитиме під гаслом "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі".  

В межах Via Carpatia 2023 буде проведено шість панельних дискусій: "На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі", "Вийти з тіні. Позиціонування України в світі", "Еміграція та солідарність. Між консервацією давнього і просуванням сучасного", "Становлення Збройних Сил та волонтерства. Роль традиції в модернізації", "Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання" і "Церква між традицією та майбутнім".

Серед спікерів – Віталій Портников, Йосиф Зісельс, Микола Княжицький, Мирослава Барчук, Анжеліка Рудницька, Ростислав Держипільський, Ольга Сало, Ельміра Аблялімова, Тетяна Пилипець, Володимир В’ятрович, Богдан Тихолоз, Віталій Гайдукевич, Марина Сингаївська, Леонід Фінберг, Антін Борковський та інші. 

Усі дискусії можна буде дивитися у прямому етері телеканалу "Еспресо".

Традиційно під час Via Carpatia відбудеться вручення премії імені видатного друга України, польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів".

Форум Via Carpatia 2023 відбувається за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Літературно-мистецьку зустріч “Слово у війні” підтримав Український інститут книги. При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією УКФ та УІК.

Via Carpatia 2023: https://viacarpatia.org/2023/ 

Ініціатор Форуму - Микола Княжицький/

Генеральний телепартнер - канал “Еспресо”, генеральний радіопартнер - “FM Галичина”.

Суспільство
Культура
Війна з Росією
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