На Франківщині виявили 58 випадків штаму коронавірусу "Delta"
В Івано-Франківській області зафіксували 58 випадків коронавірусу штаму "Delta"
Про це повідомив Івано-Франківський обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ на своїй сторінці у Facebook з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука.
"Станом на сьогодні в області зафіксовано 58 випадків COVID-19 штаму "Дельта". Цей штам є більш заразнішим, ніж інші штами, та частіше призводить до госпіталізації", - сказав Савчук.
Він зазначив, що більшість випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта" фіксують серед не вакцинованих людей.
Так, найбільше випадків COVID-19 зареєстровані в Івано-Франківському, Коломийському та Косівському районах.
Як відомо, в Івано-Франківській області за минулу добу лабораторно підтвердили 135 випадків захворювання на коронавірус, 1 людина померла, 42 – одужали. Одну дозу щеплення від корона вірусу отримали понад 144 тисячі людей, більше 111 тисяч – повністю вакциновані.
- Нагадаємо, упродовж доби 14 вересня було зареєстровано 4640 нових випадків COVID-19 (в тому числі 531 дитина та 95 медпрацівників), 93 людини померли, 1858 пацієнтів одужали.
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