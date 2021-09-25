На фронті побільшало обстрілів: 14 разів неподалік від 10 міст та селищ

"Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, значно зросла", - наголошується у ранковому фронтовому зведенні, на яке посилається Еспресо.TV.



Росіяни та найманці вели вогонь поблизу 10 населених пунктів:



Новолуганського - тут окупанти двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм;



Верхньоторецького - з мінометів калібру 120 мм росіяни випустили 17 снарядів;



Світлодарська - противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.



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Лебединського, Новозванівки - численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Водяного, Золотого-4 - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї



Приазовського Водяного, Широкиного - російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.



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"Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2", - додає пресслужба Операції Об'єднаних сил.



"Втрат серед українських воїнів немає", - наголошується у повідомленні.





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