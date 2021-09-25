На фронті побільшало обстрілів: 14 разів неподалік від 10 міст та селищ
Упродовж минулої доби, 24 вересня 2021 року, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння
"Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, значно зросла", - наголошується у ранковому фронтовому зведенні, на яке посилається Еспресо.TV.
Росіяни та найманці вели вогонь поблизу 10 населених пунктів:
Новолуганського - тут окупанти двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм;
Верхньоторецького - з мінометів калібру 120 мм росіяни випустили 17 снарядів;
Світлодарська - противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.
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Лебединського, Новозванівки - численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Водяного, Золотого-4 - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Приазовського Водяного, Широкиного - російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.
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"Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2", - додає пресслужба Операції Об'єднаних сил.
"Втрат серед українських воїнів немає", - наголошується у повідомленні.
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